У Путіна зробили скандальну заяву про мирну угоду з Україною

Росія знову заговорила мовою ультиматумів. Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що мирна угода з Україною нібито неможлива без виконання ключових вимог Кремля щодо НАТО та внутрішньої політики Києва.

За словами російського дипломата, Москва вимагає “усунення першопричин конфлікту”, які в РФ озвучують ще з 2022 року. Йдеться, зокрема, про:

- повну відмову України від вступу до НАТО

- зміну політичного курсу держави

- виконання російських “безпекових гарантій”

- припинення нібито “переслідування російськомовних”

Також Небензя вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про так звану “неонацистську природу режиму” в Україні.

Фактично Москва продовжує просувати вимоги, які означають обмеження суверенітету України та її права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. Подібні заяви Кремля звучать на тлі відсутності будь-яких реальних кроків РФ до припинення війни.

У Кремлі також вкотре дали зрозуміти, що не готові до компромісів без виконання власних політичних умов, які в Україні та на Заході називають неприйнятними.

Як повідомляло раніше ForUa, Рада Безпеки ООН збереться для обговорення ескалації російських атак на цивільне населення України.