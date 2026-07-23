За два місяці до виборів у Берліні лідером перегонів стала АдН

За 59 днів до виборів до Палати депутатів Берліна правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) очолила рейтинг політичних сил міста.

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Insa, повідомляє Welt.

Згідно з дослідженням, АдН на чолі з Крістін Брінкер підтримують 19% опитаних. Друге місце ділять Християнсько-демократичний союз (ХДС) та партія «Ліві», які набирають по 18% голосів.

Партія «Зелені» отримує 16% підтримки, а Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — 13%.

Водночас інше опитування, проведене Infratest dimap для телерадіокомпанії RBB, показало іншу картину. У ньому лідирували «Ліві» з 22%, ХДС мала 20%, а АдН — 16%.

Опитування Insa проводилося серед тисячі виборців із 14 по 21 липня — вже після того, як чинний мер Берліна Кай Вегнер відмовився бути головним кандидатом ХДС на виборах. За даними Infratest, таке рішення схвалили 77% респондентів.

Вибори до парламенту Берліна відбудуться 20 вересня. Нинішня керівна коаліція ХДС і СДПН ризикує втратити більшість.

Останні соціологічні дослідження також свідчать, що «Альтернатива для Німеччини» зберігає високий рівень підтримки й на федеральному рівні, випереджаючи керівний урядовий блок.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застерігав від посилення впливу АдН, зокрема через її позицію щодо Росії. Канцлер Фрідріх Мерц також висловлював занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, наголосивши, що це може мати небезпечні наслідки для країни.