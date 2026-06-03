Війна починає бити по Росії: назріває нова криза

У Росії накопичуються дедалі серйозніші проблеми, які стосуються не лише фронту, а й економіки країни. Попри спроби Кремля демонструвати впевненість, наступ російської армії сповільнюється, військові ресурси виснажуються, а удари українських безпілотників завдають відчутних втрат логістиці та інфраструктурі агресора, повідомляє The Washington Post.

На думку європейських чиновників, посилення російських атак по українських містах може свідчити не лише про прагнення Москви тероризувати населення, а й про наростання власних труднощів. Дедалі жорсткіша риторика Кремля, вважають співрозмовники видання, пов'язана з невдачами на полі бою та економічним тиском усередині країни.

Ознаки цього дедалі частіше з'являються навіть у російському інформаційному просторі. Так, у журналі "Росія в глобальній політиці" було опубліковано матеріал, автор якого фактично визнав неможливість реалізації початкових цілей війни. Російський академік Василь Кашин зазначив, що повне підкорення України вимагало б багаторічної окупації всієї території держави, що для Росії наразі є нереалістичним завданням. Водночас експерт визнав, що підтримка України з боку західних партнерів дозволяє компенсувати перевагу Росії в озброєнні та ресурсах.

Ще одним серйозним викликом для Кремля стали атаки українських дронів. Особливо чутливими для окупантів виявилися удари по маршрутах постачання, які проходять через окуповані території півдня України до Криму. Саме цими шляхами російська армія отримує пальне, боєприпаси та військову техніку.

Не менш складною залишається ситуація в економіці. Попри доходи від експорту енергоносіїв, Росія змушена витрачати колосальні кошти на війну. Санкції, високі кредитні ставки, проблеми цивільного сектору та зростання бюджетного дефіциту поступово підривають фінансову стійкість держави.

Німецький економіст Яніс Клюге зазначає, що найбільший тиск сьогодні відчувають регіони, бюджети яких дедалі важче справляються з навантаженням. Тим часом міністр фінансів РФ Антон Силуанов уже заявив про необхідність скорочення витрат майже в усіх сферах, окрім оборони та соціальних виплат, визнавши, що фінансові резерви країни обмежені.

Тривожні сигнали лунають навіть із Держдуми. Деякі депутати відкрито попереджають про ризики інфляційної кризи та згадують економічні потрясіння початку 1990-х років.

Попри це Володимир Путін, за інформацією джерел видання, продовжує вірити у можливість повного захоплення Донецької області найближчими місяцями. Саме Донбас залишається для Кремля головною мінімальною метою війни після провалу планів щодо швидкого захоплення Києва.

Однак втрати російської армії продовжують зростати. У зв'язку з цим європейські чиновники не виключають, що після парламентських виборів у вересні російська влада може вдатися до нової хвилі мобілізації для поповнення виснажених військових підрозділів.

Як повідомляло раніше ForUa, у Росії почали обговорювати завершення війни.