У Росії почали обговорювати завершення війни, – Reuters

Економіка Росії поступово втрачає темпи зростання на тлі затяжної війни проти України та ударів по ключових промислових об’єктах. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін відкриває Петербурзький міжнародний економічний форум, намагаючись окреслити нові джерела економічного розвитку. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, російська економіка, яка значною мірою залежить від експорту сировини та оцінюється приблизно у 3 трлн доларів, демонструє суттєве уповільнення. Якщо у 2024 році зростання становило 4,9%, то минулого року воно знизилося приблизно до 1%.

У першому кварталі 2026 року зафіксовано навіть скорочення на рівні 0,2%. Влада пояснює це високою ключовою ставкою, санкційним тиском та зміцненням рубля. Прогнози на поточний рік залишаються слабкими — близько 0,4% зростання.

Українські удари дронами по нафтопереробних підприємствах, заводах добрив і портовій інфраструктурі, за оцінками аналітиків, вплинули на значну частину промисловості, зокрема зачепивши до чверті нафтопереробних потужностей. Це підвищує ризики дефіциту пального в періоди пікового попиту.

Водночас Путін доручив уряду шукати шляхи стимулювання економіки, тоді як частина бізнесу вважає, що ключовою умовою відновлення зростання може стати завершення війни.

За даними Reuters, мирні переговори, які раніше обговорювалися між сторонами за участі США, наразі фактично призупинені. Це також відтерміновує можливі інвестиційні домовленості та часткове пом’якшення санкцій.

У російському бізнес-середовищі зростає занепокоєння щодо перспектив економіки. Окремі представники еліти попереджають про наслідки затяжної війни, тоді як частина посадовців намагається просувати ідею можливих економічних вигод у разі мирної угоди.

Колишній заступник голови Центробанку РФ Олег В’югін зазначає, що за нинішніх умов — високих ставок, зростання податкового навантаження та скорочення інвестицій — забезпечити суттєве економічне зростання практично неможливо.

Експерти також вказують, що традиційні драйвери російської економіки — енергоресурси, зовнішні інвестиції та споживчий попит — або ослабли, або втратили ефективність. Це підсилює ризики довготривалої стагнації без зовнішнього стимулу.

Додатковим фактором короткострокової підтримки стала ситуація на світовому нафтовому ринку, де зростання цін тимчасово покращило доходи РФ. Однак аналітики вважають цей ефект нетривалим.

Водночас деякі російські політики визнають, що економіка працює в умовах переорієнтації на військові потреби, що не створює довгострокового зростання, оскільки не формує споживчої цінності.

Форум у Санкт-Петербурзі, який триватиме з 3 по 6 червня, має стати майданчиком для обговорення нових економічних стратегій, включно з цифровізацією, розвитком штучного інтелекту та перерозподілом робочої сили.

Однак, як зазначають аналітики, без структурних змін економіка Росії ризикує залишатися в стані уповільненого зростання та високої залежності від зовнішніх факторів.

Росіяни дедалі менше вірять у те, що справи у російській економіці налагодяться. У травні різниця між частками позитивних та негативних відповідей на запитання «Якщо говорити про економічні умови в країні в цілому, як Ви вважаєте, наступні 12 місяців будуть для економіки країни добрим часом чи поганим?» обнулилася.



