Окупанти намагаються взяти Костянтинівку в напівоточення: ситуація стрімко загострюється

Ворог продовжує нарощувати тиск на Костянтинівському напрямку, поступово розширюючи зону контролю навколо міста та створюючи умови для подальшого наступу. Окупанти активно просуваються на південь від Іллінівки, повідомляє Deep State. Військові експерти зазначають, що контроль над цією ділянкою дозволить ворогу безпечніше перекидати штурмові групи та проводити інфільтраційні дії у напрямку Костянтинівки.

Раніше схожу роль для російських підрозділів відігравав Бересток, де окупанти накопичували сили перед новими атаками. Тепер Іллінівка може стати ще одним важливим вузлом для подальшого просування армії РФ.

Одночасно противник посилює наступальні дії зі східного боку міста — в районах Ступочок та Предтечиного. Особливу увагу росіяни зосередили на Новодмитрівці. Якщо цей населений пункт опиниться під контролем окупантів, вони отримають додатковий плацдарм для проникнення до північних районів Костянтинівки та розширення зони бойових дій безпосередньо біля міста.

Військові попереджають, що втрата Іллінівки та Новодмитрівки може значно ускладнити оборону Костянтинівки, створити загрозу для логістики та погіршити сполучення між окремими районами міста.

Ситуацію додатково загострюють постійні удари керованими авіабомбами. Захисники повідомляють про надзвичайно високу активність російської авіації, яка практично безперервно підтримує штурмові дії на цьому напрямку.

Ще однією серйозною проблемою залишається нестача особового складу. За словами українських військових, навантаження на підрозділи зростає через інтенсивність атак, а питання доукомплектування бойових бригад стає дедалі гострішим.

На цьому тлі у військовому командуванні обговорюють можливість перегляду підходів до розподілу поповнення. Зокрема, розглядається варіант спрямування більшої кількості бійців до вже діючих підрозділів, які безпосередньо стримують наступ російських військ на найгарячіших ділянках фронту.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти посилили тиск та змінили тактику штурмів.