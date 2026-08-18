Обмін розвідданими між США та Україною відновився у повному обсязі

Обмін розвідувальною інформацією між США та Україною відновився у повному обсязі. За даними Defense News, цьому сприяють результати українських ударів по цілях на території Росії, які продовжують впливати, зокрема, на російську нафтову галузь.

Як зазначає видання, американська розвідка є одним із ключових ресурсів для України під час планування далекобійних ударів по російських військових та енергетичних об’єктах.

Співпраця ЦРУ з українськими спецслужбами триває з 2014 року. За цей час партнерство, яке спочатку передбачало допомогу та підготовку українських фахівців, переросло у двосторонній обмін розвідувальною інформацією.

Водночас у лютому 2025 року ці відносини опинилися під загрозою після публічного конфлікту президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті. Після цього Вашингтон тимчасово призупинив передачу Києву розвідданих та постачання американської зброї.

Сенатор Марк Уорнер, старший член Сенатського комітету з розвідки, заявив Politico, що нині обидві країни подолали попередні проблеми та відновили тісну співпрацю.

«Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася», — сказав Уорнер.

За його словами, нинішній рівень взаємодії допомагає Україні проводити операції на значній відстані від лінії фронту. Українські безпілотники та ракети великої дальності завдають ударів по цілях у глибині російської території.

The Atlantic із посиланням на американські та українські джерела повідомляє, що американська розвідувальна інформація використовується, зокрема, для формування пакетів цілей. Йдеться про об'єкти російських військ в Україні, а також енергетичну інфраструктуру на території РФ.

Співрозмовники видання назвали розвіддані одним із ресурсів, які Сполучені Штати продовжують безпосередньо надавати Україні. Вони також відзначили позицію директора ЦРУ Джона Раткліффа, який, за їхніми словами, підтримує продовження такої співпраці.

Defense News пов'язує посилення розвідувального партнерства також зі зміною оцінки України з боку адміністрації Трампа. Видання зазначає, що Київ дедалі активніше проводить операції на власних умовах і переносить удари на територію Росії, демонструючи більшу спроможність діяти самостійно.

Американські сенатори також вбачають зв'язок між результатами України на полі бою та готовністю Вашингтона ділитися розвідданими.

«Схоже, що саме так. Усі люблять переможців, і, схоже, Україна переломила хід подій», — заявив сенатор-республіканець Джон Корнін.

За даними Radio Free Europe, посилення контактів між Києвом і Вашингтоном може проявитися і на дипломатичному рівні. Переговорники Трампа щодо завершення війни Стів Віткофф і Джаред Кушнер, як повідомляється, планують уперше відвідати Київ наприкінці серпня.