Окупанти посилили тиск та змінили тактику штурмів - ЗСУ

Російська армія посилила тиск на Олександрівському напрямку, активізувавши наступальні дії після накопичення резервів. Окупанти дедалі частіше використовують тактику малих штурмових груп, намагаючись просуватися вглиб українських позицій. Про це розповів український військовий із позивним "Аякс".

За його словами, противник змінив підхід до ведення бойових дій і часто відправляє на штурм не великі підрозділи, а групи по двоє-троє бійців або навіть одиночних військових. Такі групи намагаються непомітно долати відкриту місцевість чи пересуватися вздовж лісосмуг, використовуючи дані аеророзвідки. Іноді окупанти проходять сотні метрів, сподіваючись закріпитися ближче до українських позицій. "Вже є випадки, коли вони рухаються по одному, долаючи значні відстані. Відчувається, що противник знову накопичив особовий склад і наростив активність", — зазначив військовий.

За його словами, російські підрозділи також демонструють кращу підготовку до протидії безпілотникам. Вони намагаються збивати українські FPV-дрони та розвідувальні БПЛА, а також швидше орієнтуються на полі бою.

Водночас українські захисники продовжують контролювати ситуацію та виявляти ворожі групи ще на підходах до позицій. Сили оборони регулярно завдають ударів по окупантах, не дозволяючи їм розвинути успіх на цьому напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, у травні темпи просування російських військ на території України суттєво знизилися. За оцінками аналітиків, місяць став одним із найменш результативних для окупаційних сил із осені 2023 року.