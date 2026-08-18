Тил перетворюється на поле бою: війна переходить у багаторічне виснаження

Війна Росії проти України дедалі більше набуває рис «тотальної війни», у якій сторони намагаються завдати противнику максимальних втрат не лише на полі бою, а й через удари по економіці, інфраструктурі та тилу, повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на думки військових та аналітиків.

За словами колишнього генерал-майора австралійської армії Міка Раяна, тотальна війна передбачає мобілізацію всіх ресурсів держави та використання різних елементів національної могутності для досягнення воєнних цілей. На практиці це означає, що удари виходять далеко за межі військових об'єктів. Під прицілом опиняються енергетика, транспорт, порти, логістичні центри, промислові підприємства та інші об'єкти, важливі для функціонування економіки.

Росія системно атакує українську інфраструктуру ще з 2022 року. Зокрема, російські війська завдавали масованих ударів по енергетичній системі та намагалися обмежити українську морську торгівлю. Водночас у 2026 році Україна отримала більше можливостей завдавати ударів по російському тилу. Під атаки потрапляли російські нафтопереробні підприємства, логістичні об'єкти та інші елементи економічної інфраструктури. У відповідь Москва посилила удари по українських цивільних економічних об'єктах. Зокрема, дедалі частіше атакуються склади, логістичні центри великих компаній та портова інфраструктура Одеської області.

Аналітики вважають, що головна мета таких атак — створити для противника економічні втрати, які буде складно компенсувати. Український військовий аналітик Микола Бєлєсков зазначає, що обидві сторони прагнуть послабити економічний потенціал одна одної настільки, щоб змусити противника поступитися раніше, ніж він сам виснажиться. Водночас, за його словами, Росія значно активніше робить ставку на знищення саме життєво важливої інфраструктури України.

Ще одним ключовим фактором залишається людський ресурс. Росія переважно продовжує комплектувати армію за рахунок добровільного набору, пропонуючи військовим значні фінансові виплати. Однак темпи набору, за оцінками експертів, уже наближаються до рівня втрат. На цьому тлі знову з'явилися припущення, що після вересневих виборів до Держдуми Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації. Такий крок потенційно дозволив би Росії збільшити чисельність війська та підтримувати наступальні операції протягом тривалішого часу. Водночас російські війська стикаються зі зниженням темпів просування на фронті. Модель війни, яка значною мірою спиралася на перевагу Росії в людських і матеріальних ресурсах, уже не дає такого результату, як раніше.

Для України проблема людського ресурсу є ще гострішою через значно менший демографічний потенціал. Саме тому затяжна війна на виснаження залишається одним із найбільших викликів для Києва.

За оцінкою видання, у разі нової мобілізації Росія зможе підтримувати масштабні наступальні операції протягом багатьох років. Для України ж нестача особового складу може стати однією з ключових слабкостей у затяжному конфлікті.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони знищили три носії ракет "Калібр" в порту Новоросійська.