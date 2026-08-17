Драпатий: Члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів

Генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що посада головнокомандувача є мішенню інформаційних атак, та підкреслив, що будь-які висловлювання чи позиції, які приписують членам його родини, не відповідають дійсності. Відповідна заява оприлюднена на сторінці головнокомандувача Збройних сил України у Фейсбуці.

"Посада головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством", - заявив Драпатий.

За його словами, "частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж".

Драпатий подякував Міністерству цифрової трансформації за виявлення і блокування таких мереж і підкреслив: "Це важлива робота, і вона триває".

"Окремо наголошую: члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності", - підкреслив Драпатий.

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до громадян з проханням "дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене. У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного".

Як повідомляв ForUA, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України продовжує фіксувати поширення дезінформаційних і маніпулятивних матеріалів, спрямованих на дискредитацію головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.