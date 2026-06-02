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У Міноборони анонсували велике оновлення Сил оборони

У Міноборони анонсували велике оновлення Сил оборони

Міністерство оборони України готує масштабну реформу Сил оборони, яку планують офіційно представити вже у червні. Йдеться про комплексне оновлення системи управління, фінансування та організації військової служби. Про підготовку презентації повідомили в оборонному відомстві, а також підтвердили у пресслужбі Міноборони. Наразі точна дата представлення реформи не оприлюднена, однак її анонс очікується протягом місяця.

За попередніми даними, реформа охопить одразу кілька ключових напрямів. Серед них — перегляд системи військових контрактів, зміна підходів до грошового забезпечення та запровадження більш чітких і передбачуваних термінів служби.

Окремий акцент у Міноборони роблять на технологічному оновленні армії. Лише у травні 2026 року відомство кодифікувало та допустило до використання 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Близько 93% із них — українського виробництва, що свідчить про посилення ролі вітчизняного оборонно-промислового комплексу та поступове зменшення залежності від іноземних рішень. Серед нових систем — і безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка», який розширює можливості українських підрозділів у сфері застосування дронів.

У відомстві наголошують, що майбутня реформа має стати одним із ключових етапів трансформації української армії в умовах тривалої війни та технологічного переозброєння.

Як повідомляло раніше ForUa, Сухопутні війська Збройних сил України впровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП) у шести навчальних центрах.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Міноборонизброяфінансуванняреформа ЗСУ
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