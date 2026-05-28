ЗСУ запустили нову систему базової підготовки мобілізованих - деталі

Сухопутні війська Збройних сил України впровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП) у шести навчальних центрах, повідомили в Міноборони.

Нова модель підготовки розроблена на основі досвіду 151-го навчального центру з урахуванням сучасних умов ведення бойових дій та потреб фронту. Тривалість курсу залишилася незмінною — 51 доба, однак суттєво змінено підхід до навчання. Тепер підготовка організована поетапно за принципом «від простого до складного», а ключові навички військові відпрацьовують до рівня автоматизму через регулярні повторення та практичні заняття.

Окремий акцент зроблено на діях у складі малих тактичних груп. Вогнева підготовка передбачає поступове ускладнення вправ, а в курсі тактичної медицини збільшено навчальний час — додано ще 12 годин за рахунок оптимізації застарілих елементів програми.

Також посилено підготовку до протидії безпілотникам. Зокрема, військові відпрацьовують ураження FPV-дронів із використанням систем імітації бою «лазертаг».

Серед нововведень — впровадження системи менторства: за кожним взводом закріплюються командир та інструктор, до яких рекрути можуть звертатися під час навчання.

Крім того, у навчальних центрах запроваджено дофахову підготовку, що дозволяє курсантам опановувати додаткові спеціальності, зокрема стрільця-оператора, стрільця-рятівника або командира малої тактичної групи.

У Сухопутних військах відзначають, що перші результати оновленої програми є позитивними — за підсумками опитувань більшість курсантів оцінюють свій рівень підготовки як достатній або високий.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні готується масштабна реформа мобілізації, спрямована на перехід від примусового призову до добровільного рекрутингу та цифровізацію процесів.