У Великій Британії приголомшили шокуючими даними про втрати РФ

Росія втратила майже пів мільйона військових убитими з початку повномасштабної війни проти України. Таку оцінку вперше публічно озвучила глава британського Центру урядового зв’язку (GCHQ) Енн Кіст-Батлер.

Очільниця британської розвідки заявила, що Кремль зазнає серйозних втрат на фронті, а нові розвідувальні дані свідчать про катастрофічні масштаби людських втрат російської армії. "Путін відступає на полі бою, причому нові розвідувальні дані показують, що з початку конфлікту було вбито вже майже півмільйона російських солдатів", — заявила Кіст-Батлер. Це перший випадок, коли високопоставлений британський чиновник відкрито підтвердив оцінки Лондона щодо таких масштабних втрат армії РФ.

У британській розвідці також попередили, що Росія паралельно посилює гібридну війну проти країн Заходу, повідомляє The Guardian. За словами Кіст-Батлер, Москва дедалі активніше атакує критичну інфраструктуру Європи та Великої Британії, намагаючись впливати на безпеку й стабільність союзників України. Йдеться, зокрема, про кібератаки, спроби диверсій, атаки на підводні комунікації, втручання у демократичні процеси, удари по логістичних і постачальних ланцюгах.

Очільниця GCHQ наголосила, що британські спецслужби разом із партнерами "невтомно працюють", щоб послабити російську загрозу. За її словами, Лондон активно блокує спроби РФ отримувати західні технології в обхід санкцій, протидіє диверсійним операціям та відбиває російські кібератаки. На тлі величезних втрат на фронті Кремль дедалі активніше використовує інструменти гібридної війни, намагаючись тиснути на Захід далеко за межами поля бою.

