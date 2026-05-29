Погода 29 травня: грози, шквали та похолодання

Сьогодні в Україні утримається прохолодна та нестійка погода. За даними метеорологів, країна перебуватиме під впливом холодної та вологої повітряної маси, яка надходитиме з півночі Європи. Погодні умови формуватиме область зниженого атмосферного тиску.

Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, за винятком західних областей. На півдні можливі грози.

Також синоптики попереджають про посилення вітру. Північно-західний вітер сягатиме 7–12 м/с, а у більшості областей Правобережжя вдень очікуються пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря залишатиметься доволі низькою для кінця травня — вдень стовпчики термометрів покажуть +13...+18 градусів.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозують короткочасні дощі та рвучкий вітер. У столиці температура повітря становитиме +14...+16 градусів, по області — +13...+18.

