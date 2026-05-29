60 днів взаєморозуміння: США та Іран погодили угоду про припинення вогню

Представники США та Ірану узгодили попередній 60‑денний меморандум про взаєморозуміння. Відповідна угода передбачає продовження режиму припинення вогню та старт перемовин щодо ядерної програми Ірану.

Про це інформує Axios із посиланням на поінформовані джерела.

Водночас офіційно ані керівництво США, ані Ірану не підтвердили остаточного схвалення.

"Американські та іранські переговорники досягли згоди щодо 60-денного меморандуму про продовження перемир’я та початку переговорів щодо ядерної програми Ірану, але президент Трамп ще не дав свого остаточного схвалення. Іран також не підтвердив свого прийняття", — йдеться у повідомленні.

Як уточнили співрозмовники, йдеться про рамкову угода, щоб зібрати всіх за стіл переговорів. Деталі будуть опрацьовувати під час дискусій.

Раніше умови були "переважно узгоджені", проте необхідне остаточне підтвердження від керівництва обох країн. Посадовці США заявили, що іранська сторона нібито згодом повідомила про отримання необхідних дозволів і готовність підписати документ.

Трампу розкрили деталі угоди, проте він вирішив взяти кілька днів на роздуми.

"Президент сказав посередникам, що йому потрібен час, щоб обміркувати", — повідомив посадовець.

Американські представники зауважили, що у меморандумі буде прописано вільне судноплавство через Ормузьку протоку, тобто без мит і перешкод. Іран зобов’язаний протягом 30 днів прибрати всі міни, а США поступово знімуть морську блокаду згідно з відновленням комерційного руху.

Як повідомляв ForUA, раніше Трамп заявив, що США не будуть поспішати з укладенням угоди з Іраном, а американська блокада іранських портів залишатиметься чинною до досягнення домовленості.