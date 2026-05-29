У польських політиків сталася істерика після рішення Зеленського

У Польщі різко відреагували на рішення президента Володимир Зеленський присвоїти почесне найменування «імени Героїв УПА» окремому Центру спеціальних операцій «Північ» Збройних сил України.

Як повідомляє польське видання Onet, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме питання про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

За словами Навроцького, 8 червня має відбутися засідання капітулу ордена, під час якого він запропонує розглянути це питання. Польський президент заявив, що рішення про присвоєння українському підрозділу імени Героїв УПА є «дуже критичним» і, на його думку, може бути використане російською пропагандою.

Орден Білого Орла Зеленський отримав у квітні 2023 року від тодішнього президента Польщі Анджей Дуда під час візиту до Варшави.

Указ про присвоєння почесного найменування Центру ССО «Північ» Зеленський підписав з метою відновлення історичних традицій українського війська та з огляду на бойові заслуги підрозділу у захисті територіальної цілісности й незалежности України.

Рішення також викликало реакцію польського Міністерства закордонних справ. Заступник керівника МЗС Польщі Марчин Босацький провів зустріч із послом України в Польщі Василем Боднарем, під час якої українській стороні висловили протест.

Речник польського МЗС Мацей Вевюр заявив, що Варшава «однозначно негативно» оцінює присвоєння підрозділу імени Героїв УПА. За його словами, це рішення ображає пам’ять жертв Волинської трагедії, ускладнює польсько-український діалог і може бути використане Росією для розпалювання конфлікту між двома народами.

Крім того, колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту зняв значок у кольорах українського прапора, який носив із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що після розпаду Австро-Угорщини та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки розпочалася польсько-українська війна за Східну Галичину. У 1919 році польська держава за військової та політичної підтримки Франції окупувала Східну Галичину, а згодом і Волинь. Попри прагнення українців до власної державности, країни Антанти фактично погодили передачу цих територій під владу Польщі.

У міжвоєнний період українське населення Галичини та Волині зазнавало політики полонізації, обмеження прав української мови та освіти, закриття культурних і громадських організацій, переслідування політичних активістів. Польська влада також проводила політику осадництва — переселення польських колоністів на українські землі.

У відповідь на польський окупаційний режим 1929 року була створена Організація українських націоналістів. ОУН ставила за мету боротьбу за незалежність України та діяла насамперед на територіях, що перебували під владою Польщі.

Під час Другої світової війни на західноукраїнських землях виникла Українська повстанська армія. Згодом ОУН, передусім бандерівське крило організації, взяла під політичний контроль значну частину загонів УПА. Повстанська армія вела збройну боротьбу проти нацистської Німеччини, СРСР та польських формувань, які діяли на спірних територіях.