СБУ затримала ще одного коригувальника фсб

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині ще одного агента фсб.

Зловмисник коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по прифронтових районах області, повідомляє СБУ.

Фігурант пішки або громадським транспортом пересувався по місцевості, щоб відстежити пункти базування Сил оборони, по яких ворог готував повітряні удари.



У разі виконання агентурного завдання фсб обіцяло коригувальнику «евакуацію» до країни-агресора.



Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента, коли він готував для російської спецслужби підсумковий звіт із координатами потенційних цілей.



Поплічником рашистів виявився завербований ворогом місцевий різноробочий. У поле зору фсб він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів.



Після вербування агент пройшов інструктаж від куратора з рф щодо способів збору розвідданих та методів конспірації, зокрема під час сеансів зв’язку з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.



Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено смартфон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.



Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.