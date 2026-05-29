Нова мобілізація в РФ може знизити боєздатність її армії - ISW

Росія готується до можливого розширення мобілізаційних заходів і планує залучити до армії десятки тисяч нових військовослужбовців. Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що такий крок може не посилити, а навпаки — погіршити боєздатність російських військ.

За оцінками експертів, вплив потенційної хвилі примусової мобілізації на ситуацію на фронті залишається невизначеним. Причина — одночасне зростання потреб російської армії у живій силі та активна протидія з боку України, зокрема удари безпілотників, які стримують просування окупаційних військ і змушують РФ перекидати ресурси на захист тилу.

Аналітики зазначають, що нині російська армія змушена не лише компенсувати втрати на фронті, але й формувати нові підрозділи — зокрема для Військ безпілотних систем та протиповітряної оборони. Це, у свою чергу, ускладнює процес комплектування та підготовки особового складу.

Паралельно у Росії фіксується зниження ефективності добровільного набору. Попри спроби стимулювати рекрутинг фінансовими виплатами, темпи поповнення армії сповільнюються. У відповідь Москва, за даними аналітиків, розширює кампанії набору на нові соціальні групи, зокрема студентів і жінок — для підрозділів, пов’язаних із безпілотними системами та ППО.

ISW підкреслює, що за нинішніх темпів набору російські збройні сили вже стикаються з серйозними проблемами у підготовці особового складу, як у сухопутних підрозділах, так і серед операторів дронів. На думку аналітиків, ці труднощі можуть мати накопичувальний ефект і ще більше знизити якість російських військових у разі переходу до примусової мобілізації.

У звіті також згадується, що проблеми з підготовкою вже впливають на ефективність окремих підрозділів, зокрема операторів БПЛА зі складу підрозділу «Рубікон», який раніше відігравав помітну роль у досягненнях російської армії у другій половині 2025 року.

