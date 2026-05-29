ООН включила Росію та Ізраїль до списку сторін, причетних до сексуального насильства під час воєн

Організація Об’єднаних Націй вперше внесла російські та ізраїльські війська до так званого «чорного списку» сторін, підозрюваних у сексуальному насильстві під час збройних конфліктів.

Про це йдеться у щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах війни, повідомляє Associated Press.

До переліку включають організації та військові формування, щодо яких зафіксовано серйозні підозри у вчиненні сексуального насильства під час бойових дій. Загалом у списку цього року опинилися 77 структур із різних країн світу.

У документі зазначається, що у 2025 році кількість підтверджених випадків сексуального насильства, пов’язаного з війнами та конфліктами, зросла порівняно з попереднім роком.

У розділі, присвяченому Росії, йдеться про випадки сексуального насильства щодо українських військовополонених та цивільних під час повномасштабної війни проти України. В ООН заявили, що місія стикалася з обмеженням доступу до місць утримання та постраждалих, однак слідчим вдалося перевірити сотні випадків, більшість із яких стосувалися чоловіків.

Щодо Ізраїлю, підставою для внесення до списку стали звинувачення у неналежному поводженні з палестинськими утримуваними. Ізраїльська влада ці звинувачення відкидає.

У звіті також зазначається, що генеральний секретар ООН раніше попереджав Росію та Ізраїль про можливе включення до «чорного списку», якщо ситуація не зміниться.

Після оприлюднення документа представники обох держав розкритикували рішення ООН і заявили про незгоду з висновками організації.