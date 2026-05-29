США жорстко рознесли Росію в ООН за обстріл Києва

США різко засудили нову хвилю масованих російських ударів по Києву та інших українських містах. Під час засідання Ради Безпеки ООН заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс назвала атаки РФ "непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією", яка ставить під загрозу не лише життя цивільних, а й перспективи дипломатичного врегулювання війни.

Виступаючи на засіданні Радбезу, американська дипломатка наголосила, що останні російські атаки стали одними з наймасштабніших за останній час. За її словами, Росія застосувала балістичні ракети, зокрема й гіперзвукові комплекси "Орєшник", що призвело до нових руйнувань у столиці та жертв серед мирного населення.

Брюс підкреслила, що внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, об’єкти громадського транспорту, музеї та інша цивільна інфраструктура. Понад сотня людей отримала поранення, є загиблі. "Останні масовані удари по Києву з боку Росії є непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією", — заявила представниця США.

Вона окремо наголосила, що навмисні атаки на цивільне населення є порушенням міжнародного гуманітарного права та не можуть бути виправдані жодними військовими аргументами. "Цілеспрямовані атаки проти цивільного населення є неприпустимими та огидними", — сказала Брюс, висловивши співчуття родинам загиблих і постраждалим українцям.

США також застерегли Росію від продовження систематичних атак по українських містах. У Вашингтоні вважають, що подальша ескалація може призвести до ще більшої кількості жертв і остаточно ускладнити будь-які спроби досягти миру дипломатичним шляхом.

Окрему увагу американська сторона звернула на питання безпеки дипломатичних місій. Брюс заявила про "серйозне занепокоєння" через недотримання Росією міжнародних зобов’язань щодо захисту дипломатичних установ та персоналу. "Ми нагадуємо Росії в чітких термінах про її юридичні зобов’язання", — підкреслила вона.

У своєму виступі дипломатка також вкотре закликала до негайного припинення вогню. За словами Брюс, саме дипломатія та переговори залишаються єдиним можливим шляхом до тривалого миру. "Сполучені Штати знову закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого переговорного завершення війни", — заявила вона. Представниця США попередила, що альтернативою дипломатії стане подальше наростання насильства, яке може вийти з-під контролю.

У Вашингтоні також заявили про готовність відігравати конструктивну роль у мирному процесі, якщо сторони продемонструють реальну готовність до переговорів та припинення бойових дій.

Як повідомляло раніше ForUa, у штаб-квартирі ООН майже 50 держав засудили погрози Росії на адресу дипломатичних місій у Києві після заяв Москви про можливі “систематичні удари” по українській столиці.