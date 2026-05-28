Чемпіонат світу-2026 з хокею: Канада та Фінляндія стали першими півфіналістами

У Цюриху та Фрібургу (Швейцарія) відбулися перші чвертьфінальні матчі 89-го чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Першими учасниками 1/2 фіналу світової першості стали збірні Канади та Фінляндії.

Канадці перемогли в 1/4 фіналу суперників зі США - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) а фіни здолали команду Чехії - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Путівки у фінал чемпіонату світу Канада розіграє з переможцем поєдинку Швейцарія - Швеція, а Фінляндії протистоятиме краща у грі Норвегія - Латвія.

Чемпіонат світу-2026 триватиме до 31 травня.

ForUA нагадує, збірна Україна повернулася до елітного дивізіоніу і вперше з 2007 року виступить на ЧС-2027, який прийматимуть німецькі міста Дюссельдорф та Мангайм з 14 по 30 травня наступного року.