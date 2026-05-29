Бізнесу дали три місяці для оновлення критичності

Підприємства мають три місяці, щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання.

"Цього разу підприємствам також буде надано три місяці на підтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм", - заявив міністр економіки Олексій Соболєв.

Механізм для бізнесу вже зрозумілий, а пакети документів готові, тож процедура не має зайняти більше часу, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року.

Підприємства не повинні постійно перепідтверджувати цей статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану вважає справедливим, оскільки ситуація змінюється.

Він заперечив твердження про падіння ВВП, зазначивши, що торік економіка зросла майже на 2%, а середня зарплата реально, понад інфляцію, підвищилася ще на 7%.

 Автор: Галина Роюк

