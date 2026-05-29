Ворог застряг у боях під Покровськом і зазнає втрат

Покровський напрямок залишається одним із найважчих на фронті та поступово перетворюється на виснажливу ділянку для російських військ. Про це заявив командир 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Ласійчук. За його словами, українські підрозділи продовжують утримувати оборону, стримуючи спроби противника просунутися вперед та змушуючи його витрачати додаткові ресурси й резерви.

Він зазначив, що російське командування було змушене залучити на цей напрямок навіть підрозділи 90-ї танкової дивізії, що свідчить про дефіцит сил для ведення наступальних дій на інших ділянках фронту. Ласійчук підкреслив, що ворог фактично загруз у великій агломерації Донецької області, де інтенсивні бої ускладнюють будь-які спроби просування. За його словами, утримання таких позицій вимагає від російської армії значних втрат та постійного підкріплення.

Він також зазначив, що противник намагається створити так звану “буферну зону” між Покровськом, Мирноградом та лінією бойового зіткнення, однак ці спроби не дають результату. Українські сили, за словами командира, утримують оборонні рубежі та не дозволяють російським військам просунутися у напрямку Добропілля та північних районів, а також на захід — у бік Гришиного та Дніпропетровської області. “Противник несе колосальні втрати”, — наголосив Ласійчук, підкресливши, що ситуація на цьому напрямку залишається складною, але контрольованою з боку Сил оборони України.

Як повідомляло раніше ForUa, поле бою в Україні стало тестовим майданчиком для західної зброї.