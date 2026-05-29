Російські генерали запланували і віддали наказ завдати ракетного удару по центру Сум

СБУ зібрала доказову базу на представників вищого командування армії рф, які запланували і віддали наказ на здійснення обстрілу цивільної інфраструктури Сум 3 червня 2025 року.

Тоді рашисти атакували центр прифронтового міста з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Для збільшення площі ракетного удару ворог використовував осколково-фугасні боєприпаси, повідомляє СБУ.

Унаслідок обстрілу загинули та отримали тяжкі поранення понад 30 місцевих жителів, серед них – троє дітей.



Також у зоні вогневого ураження опинилися багатоквартирні будинки, медзаклад та інша цивільна забудова обласного центру.



Прийняли рішення про удар по Сумах та організували його здійснення:



- генерал-полковник Олександр Лапін – командувач угруповання військ (сил) «Север», який на той час був командувачем Ленінградського військового округу рф;

- генерал-майор Сергій Рюмшин – т.в.о. начальника штабу - перший заступник командувача російського угруповання військ «Север»;

- генерал-лейтенант Олександр Кравцов – командувач угруповання військ «Курск»;

- полковник Віталій Кульгав’юк – начальник штабу - заступник командувача російського угруповання військ «Курск».



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).



У листопаді 2025 року слідчі СБУ повідомили про підозру чотирьом командирам 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу рф, які безпосередньо здійснили обстріл цивільної інфраструктури Сум.

