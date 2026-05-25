﻿
Війна

Президент Фінляндії озвучив реальні втрати України та РФ

Президент Фінляндії озвучив реальні втрати України та РФ

Президент Фінляндії Олександр Стубб розповів, скільки загиблих окупантів припадає на одного загиблого українського захисника.

Він вважає, що для України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни, повідомляє Yle.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки - це була стійкість. А зараз це суто математика", - заявив Стубб.

За його словами, зараз на одного загиблого українського військового припадає вісім загиблих російських окупантів.

"Крім того, популярність війни у Росії падає, тобто Україна зараз має перевагу", - сказав він.

Фото: ТСН.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаФінляндіястубб
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 25 травня: подекуди дощ і спека
Суспiльство 25.05.2026 06:22:51
Погода 25 травня: подекуди дощ і спека
Читати
В Україні хочуть призначити суддею апеляційного суду людину, яка фігурує у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 206 КК України
Суспiльство 24.05.2026 14:02:46
В Україні хочуть призначити суддею апеляційного суду людину, яка фігурує у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 206 КК України
Читати
Трамп заявив, що мирна угода з Тегераном «значною мірою» узгоджена
Свiт 24.05.2026 12:05:16
Трамп заявив, що мирна угода з Тегераном «значною мірою» узгоджена
Читати

Популярнi статтi