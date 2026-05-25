Президент Фінляндії озвучив реальні втрати України та РФ

Президент Фінляндії Олександр Стубб розповів, скільки загиблих окупантів припадає на одного загиблого українського захисника.

Він вважає, що для України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни, повідомляє Yle.



"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки - це була стійкість. А зараз це суто математика", - заявив Стубб.



За його словами, зараз на одного загиблого українського військового припадає вісім загиблих російських окупантів.



"Крім того, популярність війни у Росії падає, тобто Україна зараз має перевагу", - сказав він.

