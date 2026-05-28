Суспiльство

Погода 28 травня: Україну накриють дощі та грози

Сьогодні в Україні утримається нестійка погода: дощі, грози та сильний вітер накриють більшість регіонів. Лише південь, Закарпаття та Прикарпаття обійдуться без опадів.

По країні очікується хмарна погода з проясненнями. Удень у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +13…+18 градусів, а у південних областях буде тепліше — до +17…+22.

У Києві та області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Удень очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із сильними поривами до 15–20 м/с.

У столиці температура вдень триматиметься близько +15 градусів, по області — +13…+18.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

