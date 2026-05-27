Погода 27 травня: частину України накриють грози та шквали

Сьогодні погода в Україні буде нестійкою та по-весняному мінливою. Майже в усіх регіонах країни очікуються короткочасні дощі, а в окремих областях синоптики прогнозують грози та сильні пориви вітру.

За прогнозом, протягом дня в Україні переважатиме мінлива хмарність. Дощі пройдуть практично по всій території країни, а найбільш нестабільною ситуація буде у центральних, південних областях та на Прикарпатті — там можливі грози.

Окрім опадів, синоптики попереджають і про посилення вітру. Він дутиме із західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с. Подекуди пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Попри дощову погоду, температура повітря залишатиметься досить комфортною. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +18…+23 градуси. Найтепліше буде на Закарпатті та у південних регіонах країни, де повітря прогріється до +23…+28 градусів.

У Києві також очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ. Аналогічна ситуація прогнозується і по всій Київській області. Вдень у столиці температура повітря становитиме +21…+23 градуси, а по області — від +18 до +23 градусів.

