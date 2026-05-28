Майор поліції гвалтував 14-річну дівчинку

У Запоріжжі затримали майора поліції, якого підозрюють у спробі зґвалтування 14-річної дівчини у спальному районі міста, повідомили у Запорізькій обласній прокуратури.

За даними слідства, подія сталася 26 травня 2026 року близько другої години ночі. Старший оперуповноважений Головного управління Нацполіції в Запорізькій області вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітної дівчини без її згоди.

Поліцейського затримали безпосередньо на місці злочину. Це вдалося зробити завдяки небайдужому мешканцю сусіднього будинку, який почув крики дитини та негайно зателефонував на лінію 102.

Керівник обласної прокуратури вже повідомив правоохоронцю про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої особи.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання із вимогою обрати затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативу у вигляді внесення застави для майора поліції не передбачено. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин інциденту.

