Оборонні технології Сил оборони відкривають для бізнесу через ліцензування

Кабінет міністрів затвердив новий порядок управління правами інтелектуальної власності у Силах оборони України, який дозволить передавати державні військові розробки у серійне виробництво через механізм ліцензування та забезпечить винагороду їхнім авторам.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Згідно з новими правилами, технології, створені в системі Сил оборони та належні державі, можуть передаватися виробникам на платній основі через прозору систему ліцензування. При цьому не менше 25% коштів, отриманих від продажу ліцензій, спрямовуватиметься безпосередньо військовослужбовцям, які є авторами відповідних розробок.

Інші надходження використовуватимуться для розвитку військових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (R&D), підтримки інноваційних проєктів та фінансування підрозділів, де були створені ці технології. У деяких випадках ліцензії можуть надаватися безоплатно.

У Міноборони зазначають, що нова постанова розширює механізм ліцензування оборонних технологій, який почав діяти в межах експериментального проєкту ще восени 2025 року. Тепер він поширюватиметься не лише на розробки міністерства, а й на інші складові Сил оборони.

Новий порядок також створює додаткові стимули для підприємств оборонно-промислового комплексу. Зокрема, державні технології можуть передаватися на умовах платних виключних ліцензій, що дає виробникам можливість інвестувати не лише у виробництво, а й у подальший розвиток отриманих технологій.

Документ передбачає конкурентний відбір компаній для отримання виключних ліцензій та встановлює однакові умови доступу до невиключних ліцензій.

Рішення уряду охоплює не лише виробничі технології, а й інші об’єкти інтелектуальної власності, які належать Силам оборони, зокрема аудіо-, відеоматеріали, зображення та інший контент.

У Міністерстві оборони наголошують, що нова система має сформувати єдину екосистему управління інтелектуальною власністю в оборонній сфері та поглибити співпрацю держави з приватним сектором у створенні нових технологій.

Очікується, що реалізація ініціативи сприятиме комерціалізації державних оборонних розробок, пришвидшить створення нових технологічних рішень та допоможе українським підприємствам масштабувати інновації, необхідні для посилення обороноздатності країни.