За культурний геноцид хочуть карати довічним ув’язненням: у парламенті зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15331, який пропонує розширити визначення злочину геноциду та включити до нього дії, спрямовані на знищення культурної, мовної та історичної ідентичности народу.

Ініціаторами документа стали народні депутати, зокрема голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та його заступниця Євгенія Кравчук.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 442 Кримінального кодексу України. Автори пропонують запровадити поняття так званого культурного геноциду та встановити кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на знищення національної ідентичности певної групи.

Зокрема, до переліку таких дій пропонується віднести знищення, пошкодження або привласнення об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, систематичне позбавлення людей доступу до рідної мови, освіти, релігійних практик і традицій, а також руйнування історичної пам’яти чи ліквідацію культурних установ.

При цьому кримінальна відповідальність наставатиме лише у випадках, коли такі дії здійснюються умисно з метою ліквідації культурної ідентичности групи як засобу її фізичного або соціального знищення.

Згідно з документом, за вчинення таких злочинів може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення у найтяжчих випадках. За публічні заклики до вчинення таких дій пропонується встановити покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

У поясненнях до законодавчої ініціативи наголошується, що її розробили з урахуванням наслідків російської агресії проти України. У парламентському Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики вважають, що руйнування пам’яток культурної спадщини, музеїв, архітектурних комплексів і релігійних святинь є складовою системної політики Росії, спрямованої на знищення історичної пам’яті та національної ідентичності українців.

Нагадаємо, під час одного з нещодавніх масованих російських ударів по Києву пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври. Внаслідок влучання виникла пожежа на даху Успенського собору, що входить до переліку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі на території святині тривають аварійно-відновлювальні роботи.