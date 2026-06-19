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Міністр закордонних справ Італії звинуватив Трампа в образі всієї країни та скасував візит до США

Міністр закордонних справ Італії звинуватив Трампа в образі всієї країни та скасував візит до США

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про скасування свого запланованого візиту до Сполучених Штатів, пояснивши це висловлюваннями президента США Дональда Трампа на адресу прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Про своє рішення очільник італійської дипломатії повідомив у соціальній мережі Х.

«Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем’єр-міністра Джорджії Мелоні ображають усю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня», – заявив Таяні.

Напруження у відносинах між Мелоні та Трампом виникло ще навесні після критики американським президентом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Тоді очільниця італійського уряду назвала слова Трампа неприйнятними.

У відповідь президент США звинуватив Мелоні у браку мужности та натякнув на погіршення особистих відносин між ними. Крім того, він допустив можливість скорочення американської військової присутности в Італії, заявивши, що країна нібито «нічим не допомогла» під час війни проти Ірану.

Попри це, під час саміту G7 у Франції лідери провели особисту зустріч. Трамп тоді жартома сказав Мелоні: «Ви покинули мене», на що вона відповіла: «Ми завжди були друзями».

Новий виток конфлікту спричинило інтерв’ю Трампа телеканалу La7, у якому він заявив, що не був зобов’язаний спілкуватися з італійською прем’єркою на саміті G7.

«Я розмовляв із Джорджією Мелоні на саміті G7. Я не був зобов’язаний цього робити, але вона благала мене сфотографуватися з нею. Мені стало її шкода», – сказав президент США.

Мелоні різко відреагувала на ці слова. Вона заявила, що не розуміє, чому президент Сполучених Штатів дозволяє собі таке ставлення до союзників, і висловила жаль, що подібної жорсткости він не демонструє щодо противників Заходу.

Таким чином дипломатичний конфлікт між Римом і Вашингтоном, який триває вже кілька місяців, отримав нове загострення та призвів до скасування офіційного візиту одного з ключових членів італійського уряду до США.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАІталіяДональд ТрампАнтоніо ТаяніДжорджія Мелоні
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