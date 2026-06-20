Буданов звинуватив президента Польщі у недружньому кроці та відмовився від ордена

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його нагородили торік. Так він відреагував на рішення президента Польщі Кароль Навроцький позбавити президента України Володимир Зеленський ордена Білого Орла.

Про своє рішення Буданов повідомив у Telegram.

За його словами, дії польського президента є «недружнім актом щодо українського народу» і водночас «подарунком для московського агресора», який Росія неодмінно використає проти обох держав.

«На жаль, президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла», – написав Буданов.

Він наголосив, що українсько-польські відносини мають складну й багатовікову історію, яка містить як героїчні, так і трагічні сторінки. На його переконання, це має бути підставою для глибокого осмислення, а не для політичних спекуляцій.

Буданов також підкреслив, що Україна не втручається у питання історичної пам'яті інших народів і залишає за собою право на власну національну пам'ять та гідність.

«З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким мене нагородив минулого року президент Польщі», – заявив він.

Керівник ГУР також поставив під сумнів логіку рішення Навроцького, звернувши увагу на те, що ордена Білого Орла досі формально не позбавлений італійський диктатор Беніто Муссоліні.

«Про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено Беніто Муссоліні?» – зазначив Буданов.

Він додав, що Україна й надалі дотримуватиметься принципів відкритого партнерства із союзниками, але лише на засадах рівноправності та взаємної поваги.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями у питаннях історичної пам'яті та ставленням до Української повстанської армії. Рішення стало реакцією на указ Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Раніше про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» також заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення польського президента «катастрофічною помилкою», яка може мати далекосяжні наслідки для українсько-польських відносин.