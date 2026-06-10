Зрадниця збиралася «підключити» рашистів до вуличних відеокамер Запоріжжя

Контррозвідка СБУ викрила у Запорізькій області ще одну агенту російської воєнної розвідки (більш відому як гру).

Затриманою виявилася бухгалтер місцевого агропідприємства, повідомляє СБУ.

Щоб скоригувати обстріли, жінка збиралася надати російським спецслужбістам віддалений доступ до камер зовнішнього спостереження, розміщених на фасаді її підприємства за 10 км від передової.



Відеопристрої компанії транслювали зображення одного із автошляхів, який Сили оборони використовують для перевезення вантажів на фронт.



У такий спосіб співробітники гру рф сподівалися в режимі онлайн відстежувати переміщення українських військових і планувати по них комбіновані атаки.



Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і затримали її в лютому 2026 року на робочому місці, коли вона готувала до відправки в рф паролі дистанційного підключення до відеокамер.



Протягом наступних 3-х місяців Служба безпеки провела оперативну комбінацію з документування злочинів «зв’язкового» фігурантки. Ним виявився її син, який вже тривалий час проживає в одній з країн ЄС та працює на російське гру.



Саме через нього рашисти завербували жінку і доручили їй знайти способи для коригування ударів по українських військах.



Бухгалтерка мала повний доступ до камер зовнішнього спостереження свого підприємства і запропонувала російській спецслужбі використовувати їх як «відеопастки».



Агентка додатково обходила місцевість, щоб виявити і передати гру рф геолокації Сил оборони, які задіяні в боях на передовій.



Під час обшуків у затриманої вилучено засоби зв’язку та чорнові записи із доказами її шпигунської активності.



Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Також слідчі СБУ повідомили про заочну підозру її сину-«зв’язковому» російського гру, який переховується за кордоном.

Фото: СБУ.