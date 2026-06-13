У Києві іноземець застрелив двох земляків під час конфлікту через гроші

У Деснянському районі Києва сталося подвійне вбивство іноземців. За версією слідства, двох чоловіків застрелив їхній співвітчизник під час конфлікту, причиною якого стали гроші.

Про це повідомили в поліції Києва та заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Напередодні ввечері правоохоронці отримали повідомлення від медиків про чоловіка з вогнепальними пораненнями голови та грудної клітки, якого виявили на території гаражного кооперативу. Потерпілого доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що стрілянина сталася в гаражному боксі, який використовували як станцію технічного обслуговування автомобілів. Усередині вони знайшли тіло ще одного чоловіка з вогнепальним пораненням грудей.

Загиблими виявилися двоє іноземців — вихідці з Кавказу віком 51 та 36 років.

За даними слідства, того вечора вони прийшли до свого земляка, який працював майстром на СТО. Між чоловіками виник конфлікт. Як стверджує Нєбитов, двоє загиблих мали при собі пістолет і висували претензії співвітчизнику, однак під час суперечки той заволодів зброєю та відкрив вогонь.

За словами начальника кримінальної поліції, причиною конфлікту стали гроші, отримані від злочинної діяльності.

«Мотив розборок — гроші, а саме — прибуток від крадіжок. Обидва загиблих промишляли по квартирах під час блекаутів після обстрілів, користуючись безпорадним становищем українців. До речі, пістолет — знаряддя злочину — вони теж поцупили в одній з квартир», — заявив Нєбитов.

Він зазначив, що оперативники карного розшуку вже документували діяльність загиблих, тому швидко встановили особу стрільця.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили в лісосмузі Деснянського району дві одиниці зброї, які могли використовуватися під час злочину. Згодом за підтримки спецпризначенців КОРД підозрюваного затримали в орендованій квартирі на правому березі Києва. Ним виявився 35-річний іноземець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб. Чоловікові вже повідомили про підозру. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Коментуючи інцидент, Андрій Нєбитов також заявив, що цей випадок свідчить про загрози, пов’язані з нелегальною міграцією.

За його даними, протягом перших п’яти місяців 2026 року до кримінальної відповідальності в Україні притягнули 48 іноземців та осіб без громадянства. Загалом вони скоїли 473 кримінальні правопорушення, серед яких 102 майнові злочини, 83 наркозлочини, 37 випадків незаконного обігу зброї, а також 21 вбивство, тяжке тілесне ушкодження чи злочин проти статевої недоторканості.