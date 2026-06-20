Зеленський висунув ультиматум Лукашенку щодо ретрансляторів уздовж кордону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав білоруському правителю Олександр Лукашенко тиждень на те, щоб прибрати або вимкнути обладнання вздовж українсько-білоруського кордону, яке, за словами Києва, використовується для наведення російських ударів по території України.

Про це керівник держави сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, йдеться про спеціальну техніку та ретранслятори, розміщені на вишках уздовж двох білоруських областей, що межують з Україною.

«Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Чому я кажу про тиждень — тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — заявив президент.

Зеленський також звинуватив Білорусь у підтримці російської воєнної машини, назвавши її головним постачальником пального для армії РФ.

Президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія запускала ракети по Україні з території Білорусі. За його словами, тоді Лукашенко телефонував йому, вибачався та запевняв, що не контролює ці дії.

«Я в це не вірю», — зазначив очільник держави, коментуючи тодішні пояснення білоруського лідера.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає на масовані російські атаки далекобійними ударами по території РФ і має намір нарощувати кількість таких операцій.