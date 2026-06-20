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Війна

Зеленський висунув ультиматум Лукашенку щодо ретрансляторів уздовж кордону

Зеленський висунув ультиматум Лукашенку щодо ретрансляторів уздовж кордону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав білоруському правителю Олександр Лукашенко тиждень на те, щоб прибрати або вимкнути обладнання вздовж українсько-білоруського кордону, яке, за словами Києва, використовується для наведення російських ударів по території України.

Про це керівник держави сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, йдеться про спеціальну техніку та ретранслятори, розміщені на вишках уздовж двох білоруських областей, що межують з Україною.

«Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Чому я кажу про тиждень — тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — заявив президент.

Зеленський також звинуватив Білорусь у підтримці російської воєнної машини, назвавши її головним постачальником пального для армії РФ.

Президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія запускала ракети по Україні з території Білорусі. За його словами, тоді Лукашенко телефонував йому, вибачався та запевняв, що не контролює ці дії.

«Я в це не вірю», — зазначив очільник держави, коментуючи тодішні пояснення білоруського лідера.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає на масовані російські атаки далекобійними ударами по території РФ і має намір нарощувати кількість таких операцій.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

БілорусьВолодимир ЗеленськийОлександр Лукашенкоретранслятори
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