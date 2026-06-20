Дружина легендарного Брюса Вілліса відсвяткувала 50-річчя й показала кадри з чоловіком

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса – британська фотомодель та акторка Емма-Гемінг Вілліс – відсвяткувала своє 50-річчя та поділилась кадрами з чоловіком, у якого у 2023 році діагностували лобно-скроневу деменцію.

Емма опублікувала відео, на якому Брюс вдихнув гелію і співає “Happy Birthday”, а на тлі чути сміх їхніх доньок Мейбл та Евелін.

“Я пишаюся тим, як далеко я зайшла як дружина, мама, партнерка з догляду та захисниця. Я також пишаюся роботою, яку ми виконуємо через Фонд Емми та Брюса Вілліса, і тим, що чекає попереду”, – написала іменинниця.

Фонд подружжя працює над підвищенням обізнаності про лобно-скроневу деменцію, підтримує доглядальників та просуває дослідження. Емма закликала усіх, хто хоче її привітати, підтримати фонд.

Брюс та Емма познайомилися у 2007 році та одружилися у 2009 році.

У Брюса з колишньою дружиною Демі Мур також є доньки: 37-річна Румер, 34-річна Скаут та 32-річна Таллула. Вони підтримали другу дружину Брюса Вілліса, зокрема й в коментарях під публікацією.