Навроцький відібрав у Зеленського орден Білого Орла через вшанування Героїв УПА

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимир Зеленський ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, яку українському лідеру у 2022 році вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Причиною стало рішення української влади присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імени Героїв УПА».

Про своє рішення Навроцький повідомив у відеозверненні, наголосивши, що воно «не спрямоване проти українського народу» і не означає зміни стратегічного курсу Польщі щодо підтримки України.

За словами польського президента, Варшава неодноразово висловлювала Києву свою незгоду з перейменуванням Окремого центру спеціальних операцій «Північ», однак українська сторона не переглянула своєї позиції.

«Надання одному з українських військових підрозділів назви, що згадує злочинців УПА, має значення, яке виходить далеко за межі внутрішніх справ України. Рішення української влади прославляти УПА є не лише обурливим, а й незрозумілим і таким, що дуже розчаровує», — заявив Навроцький.

Він також наголосив, що орден Білого Орла є символом найвищої довіри польської держави та особливої вдячності народу, а президент Польщі як Великий Магістр ордена зобов'язаний дбати про його честь.

«З огляду на указ президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України звання "Герої УПА", після консультацій із Капітулою я вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла», — заявив польський лідер.

Скандал довкола найменування підрозділу ССО розгорівся після того, як 26 травня президент Зеленський підписав указ про надання Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначалося, що рішення ухвалене з метою «відновлення історичних традицій національного війська».

На цей крок різко й істерично відреагувала низка польських політиків і громадських діячів. Колишній президент Польщі та лавреат Нобелівської премії миру Лех Валенса демонстративно зняв значок із українським прапором, звинувативши Зеленського у вшануванні «бандитів УПА» та образі пам'яти польських жертв.

Своєю чергою колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден «За заслуги», отриманий у 2022 році, а з будівлі ратуші польського міста Люблін зняли прапор України.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що для українських військових боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Росії і не спрямована проти польського народу.