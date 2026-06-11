У Запоріжжі під час обшуку чоловік напав із ножем на поліціянтів: нападника застрелили

У Запоріжжі під час проведення санкціонованого обшуку чоловік напав на правоохоронців із ножем та поранив трьох поліціянтів. У відповідь один із працівників поліції застосував табельну зброю. Нападник загинув.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Інцидент стався 11 червня близько 15:40 у Заводському районі міста. За даними правоохоронців, під час слідчих дій у межах кримінального провадження господар помешкання раптово атакував поліцейських. Спочатку він застосував сльозогінний газ, а потім завдав ножових поранень трьом правоохоронцям.

У поліції зазначили, що чоловік не реагував на законні вимоги припинити протиправні дії та продовжував чинити збройний опір, створюючи безпосередню загрозу життю та здоров’ю працівників поліції.

Для нейтралізації небезпеки один із правоохоронців відкрив вогонь із табельної зброї. Від отриманого поранення нападник помер на місці.

Троє поліцейських із ножовими пораненнями були госпіталізовані. Обставини події встановлюються.