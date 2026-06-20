Сибіга: «Жоден президент іншої країни не диктуватиме нам нашу історію»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі державну нагороду — Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». Таке рішення він ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимир Зеленський ордена Білого Орла.

Про це керівник української дипломатії повідомив у Facebook.

За словами Сибіги, рішення польського президента є «стратегічною помилкою», наслідки якої вигідні лише Росії.

«На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі«, — написав міністр.

Очільник МЗС також наголосив, що українська сторона не прагнула конфлікту навколо історичних питань і протягом останніх півтора року працювала над пошуком компромісів із Варшавою. За його словами, Київ докладав зусиль для деполітизації історичних суперечностей, відновлення фахового діалогу між істориками, проведення пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань на запит польської сторони, а також відновлення роботи Конгресу істориків.

«На тлі всього цього нинішнє загострення — контрпродуктивне та не потрібне ані нам, ані полякам. Нам шкода, що замість пошуку рішень польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію», — підкреслив Сибіга.

Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної відзнаки Польщі, яку українському лідеру вручив колишній президент країни Анджей Дуда.

Причиною такого рішення став указ Зеленського про надання Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначалося, що це рішення ухвалене для «відновлення історичних традицій національного війська».

Скандал спричинив різку реакцію в Польщі. Колишній президент країни та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса зняв значок із українським прапором і звинуватив Зеленського у вшануванні «бандитів УПА». Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден «За заслуги», а з будівлі ратуші міста Люблін зняли прапор України.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що для українських військових боротьба УПА символізує спротив російському імперіалізму і жодним чином не спрямована проти польського народу.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей скандал привернув увагу міжнародної спільноти до польського бачення Волинської трагедії. Водночас він розкритикував чинний уряд Польщі за недостатньо жорстку позицію у відносинах із Києвом. Попри історичні суперечки, політик виступив проти блокування військової допомоги Україні, наголосивши, що українці захищають безпеку всієї Європи. «Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати», — цинічно сказав політик. Також Моравецький повідомив, що не збирається повертати орден Ярослава Мудрого, яким його нагородила Україна.

Своєю чергою філософ Олексій Панич звернув увагу, що в Польщі вже існує військовий підрозділ, названий на честь Армії Крайової. Йдеться про 8-му дивізію піхоти Армії Крайової, створену у 2023 році рішенням уряду партії «Право і справедливість», який очолював саме Матеуш Моравецький.

Панич наголосив, що в Україні створення цього формування не викликало масштабної негативної реакції, хоча участь окремих підрозділів Армії Крайової у вбивствах українського цивільного населення під час Другої світової війни є добре відомим історичним фактом.

Крім того, він нагадав про інші польські військові формування, названі на честь діячів, яких в Україні пов’язують із антиукраїнськими акціями, зокрема 1-шу Підляську бригаду територіальної оборони імені Владислава Лінярського «Мстіслава» та 9-й Вармінський розвідувальний полк імені Зиґмунта Шендзеляжа «Лупашки».

На думку Панича, нинішня хвиля критики на адресу України з боку частини польських політиків і коментаторів демонструє вибірковий підхід до оцінки суперечливих сторінок спільної історії та історичної пам’яти.