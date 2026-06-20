Посол України повертає державну нагороду Польщі через рішення щодо Зеленського

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена «За заслуги Республіки Польща» на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароль Навроцький позбавити президента України Володимир Зеленський Ордена Білого Орла.

Про своє рішення дипломат повідомив у Facebook.

За словами Боднара, він розуміє емоції, які сьогодні панують у Польщі, однак не може погодитися з позбавленням Зеленського найвищої польської державної нагороди.

«В умовах війни Росії проти України це рішення сприймається особливо болісно й емоційно, як жест щодо всього українського народу», – зазначив посол.

Водночас дипломат висловив сподівання, що у відносинах між Києвом і Варшавою гору візьмуть мудрість і взаємна повага, а не політична кон'юнктура.

«Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам'ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови», – наголосив Боднар.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Рішення стало реакцією на указ президента України про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення польського президента «катастрофічною помилкою», яка може мати далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства.

Як повідомляв ForUA, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей скандал привернув увагу міжнародної спільноти до польського бачення Волинської трагедії. Водночас він розкритикував чинний уряд Польщі за недостатньо жорстку позицію у відносинах із Києвом. Попри історичні суперечки, політик виступив проти блокування військової допомоги Україні, наголосивши, що українці захищають безпеку всієї Європи. «Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати», — цинічно сказав політик. Також Моравецький повідомив, що не збирається повертати орден Ярослава Мудрого, яким його нагородила Україна.