На Запоріжжі судитимуть чоловіка за обвинуваченням у багаторічному зґвалтуванні падчерки

Ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного мешканця Запорізької області. За даними слідства, він понад чотири роки ґвалтував малолітню дитину, а насильство повторювалося 1-2 рази на тиждень, зокрема після евакуації родини до одного з населених пунктів регіону.

Вперше він зґвалтував дівчинку у 10-річному віці. Надалі упродовж 2021-2025 років він продовжував задовольняти власні статеві потреби, користуючись її беззахисністю, коли вони залишались вдома наодинці або вночі.

Дитина роками мовчала через страх і погрози. За даними слідства, вітчим залякував її розправою та переконував, що їй ніхто не повірить.

Зрештою дівчинка наважилася розповісти про пережите старшій сестрі, яка одразу повідомила правоохоронців.

Кривдника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України.

Зараз обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Потерпіла зазнала моральних страждань і зараз отримує фахову психологічну допомогу для подолання наслідків багаторічної травми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної та Запорізької окружної прокуратур, старшим групи яких є керівник Запорізької обласної прокуратури Ярослав Михальчук, слідчими СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

