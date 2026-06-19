У Харкові бабуся врятувала онуку від матері, яку підозрюють у систематичному насильстві

У Харкові повідомили про підозру матері, яка била новонароджену доньку. В дівчинки виявили переломи ребер і черепа, а також крововиливи в мозок.

Наприкінці січня 2024 року у Харкові мати-одиначка народила дівчинку – Квітославу. За даними слідства, коли дитині було лише кілька тижнів, жінка почала застосовувати до неї фізичне насильство.

Протягом лютого-березня 2024 року мати неодноразово била доньку та вчиняла щодо неї насильницькі дії. Вона різко хапала немовля за тулуб, грубо змінювала положення її тіла, агресивно заколисувала та навіть допустила ударяння голови дитини об стіл.

Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кістки черепа і ребер, а також тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи. Крім того, експерти виявили інші ушкодження головного мозку, що свідчать про неодноразове травмування немовляти.

Дитину госпіталізували у тяжкому стані – до лікарні її відвезла бабуся. Майже п’ять місяців вона перебувала на стаціонарному лікуванні.

22-річна жінка відмовилася від батьківських прав за власним бажанням, опіку над дівчинкою взяла бабуся. Матері немовляти вручили підозру за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 121, ст. 166 КК України.