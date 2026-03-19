Орбан погрожує Україні повним блокуванням у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає жодного рішення Європейського Союзу на користь України, доки Київ не відновить транзит нафти трубопроводом «Дружба». Про це він повідомив 19 березня перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

Головною точкою протистояння стало розблокування кредиту для України на суму 90 мільярдів євро. За словами угорського лідера, доля цієї фінансової допомоги та інших ініціатив напряму залежить від дій української сторони щодо енергоносіїв.

«Позиція Угорщини дуже проста. Ми чекаємо на нафту, а все інше — це просто казка. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони заблокували. До того часу жодне рішення, сприятливе для України, не отримає підтримки», — підкреслив Орбан.

Екзистенційне питання чи політичний тиск?

Орбан наголосив, що питання постачання нафти є для Угорщини «питанням виживання», а не предметом політичних ігор. Він застеріг, що без цих ресурсів угорські домогосподарства та підприємства можуть опинитися на межі банкрутства.

Угорський прем'єр також звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом усвідомити серйозність ситуації. Водночас він пообіцяв, що у разі відновлення транзиту у відносинах між державами розпочнеться «новий розділ».

Наразі Угорщина залишається єдиною країною ЄС, яка відкрито пов'язує макрофінансову допомогу Україні з двосторонніми енергетичними суперечками, що створює черговий виклик для єдності європейського блоку.