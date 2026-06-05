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Спорт

15-річна українка сенсаційно виграла чемпіонат Європи та увірвалася до топ-17 світу

15-річна українка сенсаційно виграла чемпіонат Європи та увірвалася до топ-17 світу

15-річна львів’янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи 2026 року з класичних шахів, здобувши сенсаційну перемогу на турнірі в грузинському Батумі.

Українська шахістка набрала 9 очок із 11 можливих: вона здобула 8 перемог, двічі зіграла внічию та зазнала лише однієї поразки. Завдяки цьому Гнатишин посіла чисте перше місце на чемпіонаті Європи серед 131 учасниці.

Особливо вражаючим став рейтинговий прорив юної спортсменки. Перед стартом турніру львів’янка перебувала лише на 233-й позиції світового рейтингу, однак після чемпіонату піднялася одразу до топ-17. За підсумками виступу вона додала 215 рейтингових очок, що є надзвичайним показником для шахового світу.

Чемпіонат Європи проходив у Батумі з 25 травня до 5 червня та складався з 11 турів.

Це вже друга гучна перемога українських шахістів на континентальній першості цього року. У квітні чемпіоном Європи серед чоловіків став 17-річний українець Роман Дегтярьов.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

шахичемпіонат ЄвропиБатумільвів'янкаАнастасія Гнатишин
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