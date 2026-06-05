Нацполіція проводить масштабну операцію «Ескулап»

Правоохоронці провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) в рамках операції "Ескулап".

Сума виявлених недостовірних відомостей у декларація посадових осіб сягає 200 млн. грн., повідомляє Нацполіція.

Суми розбіжностей між активами у декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн. грн.

Йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема, автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. Чи навпаки задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи.

У межах кримінальних проваджень оперативники ДСР Нацполіції та його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях та прокуратурами у сфері оборони провели масштабні відпрацювання по всій Україні – 58 обшуків за місцями проживання фігурантів та транспортних засобах у 16 регіонах країни.

Вилучили автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року ринковою вартістю понад $100 тис, готівку в національній та іноземній валюті, медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тис. грн до понад одного мільйона гривень. Вилучені документи, можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

Упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтею 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.

Фото: Нацполіція.