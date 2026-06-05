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Столиця

ДТП у Києві: автомобіль врізався в підземний перехід, є загиблі

ДТП у Києві: автомобіль врізався в підземний перехід, є загиблі

У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль врізався в підземний перехід, внаслідок чого є загиблі, за попередньою інформацією.

У Патрульній поліції Києва підтвердили, що на Чоколівському бульварі відбулася ДТП, проте без уточнення подробиць.

– До уваги учасників дорожнього руху. У зв’язку з ДТП на Чоколівському бульварі рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП могли загинути щонайменше четверо людей, проте інформація потребує додаткового підтвердження.

Фото: Факти ICTV

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київсмертельна ДТП
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