Пас як пастка: з якою метою насправді Зеленський написав Путіну листа

У четвер, 4 червня, президент Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до кремлівського очільника Путіна, закликавши його до зустрічі віч-на-віч на нейтральній території з метою припинення російсько-української війни. Про те, що означає цей дипломатичний хід Банкової і до яких зрештою наслідків він може призвести – далі в матеріалі ForUA.

У розпал путінського Петербурського міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), коли незмінний господар Кремля, спілкуючись з роспропагандистами та західними журналістами повсякчас надуває щоки, видаючи бажане за дійсне щодо своєї сумнозвісної «СВО», Київ вирішив зробити дипломатичний хід конем.

Зокрема, президент Володимир Зеленський у відкритому листі 4 червня запропонував правителю РФ визначити дату та зустрітись, щоб покласти врешті-решт край повномасштабній війні.

«Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років вашої влади українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого», - акцентував глава держави.

За словами президента, є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру, серед яких Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу. «Багато хто може і хоче прийняти цю зустріч», - зазначив Зеленський.

Окремо наголосивши на тому, що саме лідери вирішують ключові питання «і так було й буде завжди», чинний гарант української Конституції констатував: «Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете». Попутно президент уточнив, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати.

Також, за словами чинного господаря Банкової, Україна готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх», і це може стати хорошим прологом до закінчення війни. Крім того, додав Зеленський, необхідно зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

«Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну», - підсумував президент, безпосередньо звертаючись до очільника Кремля. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, лист президента, адресований російському візаві, передано в Москву дипломатичними каналами.

Незадовго до того, як Володимир Зеленський оприлюднив своє звернення до Путіна, господар Кремля заявив, що начебто Росія готова до компромісів для закінчення війни проти України, про які йшлося під час його зустрічі із президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.

«Ми, безперечно, готові і хочемо домовитися з Україною мирним шляхом на основі бази, про яку ми говорили на зустрічі з президентом Трампом в Анкориджі. І тоді перед Росією були поставленні питання з тим, щоб ми могли б піти на певні компроміси. І от на ті компроміси, про які ми говорили в Анкориджі, Росія згодна. Тепер важливо, щоб з цими компромісами була згодна і українська сторона і конфлікт швидко прийде до свого природнього закінчення», - увімкнув заїжджену платівку російський диктатор, спілкуючись напередодні з представниками західних медіа. Він також підкреслив, що «контроль над усім Донбасом і укладення угоди не суперечать одне одному». Окрім того, Путін вкотре за останні дні повторив тезу про те, що його «визволителі» наступають по всій лінії бойового зіткнення, а РФ нібито контролює понад 85% території Донецької області, 100% Луганської і 80% Запорізької областей.

Дещо згодом речник Кремля Пєсков, коментуючи лист президента України росправителю, заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви».

Натомість Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі і коментуючи послання Банкової Кремлю, зауважив наступне: «Ну, я не знаю... Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч». При цьому президент США назвав Зеленського і Путіна «хорошими людьми з двох неймовірних країн». Також нинішній господар Овального кабінету додав, що Америка «дуже багато зробила» для цієї зустрічі. «Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це», - резюмував 79-річний американський лідер.

Лист Володимира Зеленського Путіну - це чи не одна з найагресивніших комунікацій Банкової за весь час війни, вважає очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак. «Виглядає так, що Зеленський вдарив одночасно по трьох головних страхах Путіна - страху втратити контроль всередині Росії, страху виглядати старим та немічним дідом і страху говорити з Україною напряму, визнаючи її суб’єктність. Фактично, це «стадіон» для Путіна. На який він навряд чи з’явиться. Бо піти на зустріч з Зеленським після такого «запрошення» він не може в принципі. У цьому листі для Москви розставлена свідома пастка. Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім - росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України», - наголошує експерт.

Водночас політолог Олег Постернак акцентує: «Перехоплення миру і маніфестація української сили. Так треба назвати офіційну пропозицію закінчити війну у форматі «між нами і вами» шляхом припинення вогню та особистої президентської зустрічі. Ключова ідея, подана Зеленським через відкритий лист російському правителю - «досить війни». Тон при цьому відвертий, деталізований і твердий, такий, що міксує тонкий тролінг з раціональним міркуванням. «До вас (Путіна) багато хто в Україні ставився позитивно». «Ми в Україні не хочемо постійної війни... без війни безмірно краще». Тут Зеленський бере собі в союзників простих росіян, апелюючи до них. І б’є по найболючішому місцю Путіна - по його віку: «Після 26 років старість почала брати своє».

На переконання Олега Постернака, у посланні Зеленського є ще декілька важливих граней, зокрема – аргументи сили та стійкості: «Україна вистояла зиму і спробу знищити енергетику. Крім того, Зеленський говорить про українські дрони, які контролюють російську територію на більш ніж 1000 кілометрову глибину. Кожен місяць РФ втрачає 30 тисяч убитими і пораненими, пише Зеленський, додаючи, по-перше, що надалі частка вбитих зросте, а по-друге, «ви не захопите Донецьку область і цього року». У листі лунає і докір Путіну, що він прорахувався у здатності України опиратися. Особиста сатисфакція у вигляді згадки про Орбана, який завершив ганебно через те, що обрав шлях допомоги Росії у війні проти України. Згадав президент і «Мінські угоди», які не спрацювали».

Підкресливши, що у своєму листі український лідер «напряму влазить» в російський внутрішній контекст, політолог підсумував: «Зеленський прямо заявляє, що війна дає все більше негативу Росії, мовляв, не вистачає грошей, санкції, дефіцит бензину, зростання цін, намір другої хвилі мобілізації, постійні заборони (натяк на обмеження інтернету). Але, додає президент, «ваші ресурси суттєво скорочуються». Це - натяк на суперечності в середовищі російської еліти».

Свій «діагноз» посланню Зеленського міжнародно визнаному військовому злочинцю Путіну поставив і політолог Максим Ялі: «Прочитав відкритий лист... Потім послухав браваду Путіна перед ЗМІ про те, як російська армія «доблесно наступає на всіх напрямках» та «катастрофічних проблемах ЗСУ». Далі послухав заяви Трампа щодо можливої ​​зустрічі Зеленського з Путіним, про яку йшлося у листі Зеленського. Його (Трампа- ред.) заява про те, що обидві сторони мають піти на компроміси, фактично підтверджує заяви Путіна ЗМІ про те, що він готовий піти на компроміси, про які домовився з Трампом на Алясці. Висновок: на умови Зеленського припинити війну по лінії бойового зіткнення Путін не піде. Війна триватиме. Тому що він упевнений, що зможе захопити весь Донбас. А хоче він набагато більше, ніж його руїни».

Хай там як, але очевидно одне: Банкова, вдало використавши момент, зробила без перебільшення блискучий дипломатичний «постріл», яким вбила одразу кількох зайців, найбільш жирним з яких в усіх сенсах є власне констатація Україною не просто бажання говорити про мир, а робити чіткі кроки на найвищому – президентському рівні задля його негайного досягнення.

Зрештою, якщо Путін відкине (а в цьому не має жодних сумнівів) пропозицію Володимира Зеленського, то в тому ж таки листі глава держави чітко фіксує загальновідому всім нашим співгромадянам та західним союзникам річ - Україна продовжить боротися за своє існування, але після цього Путіну доведеться боротися вже за своє особисте існування.