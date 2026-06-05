У румунському порту вибухнув морський дрон

У румунському порту Констанца 5 червня вибухнув морський дрон, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Морський безпілотник виявили вранці у п’ятницю поблизу штаб-квартири Румунського агентства з порятунку життя на морі. Дрон самопідірвався близько 10:30 ранку.

"Цей морський дрон належить до тих, що використовуються у війні в Україні", – заявили у Міноборони.

Район, де стався інцидент, ізолювали силами Румунської розвідувальної служби, Берегової охорони та Міністерства оборони. Об'єкт на той час перебував у процесі оцінки та убезпечення.

У Міноборони наголосили, що дрон не належить румунській армії та не брав участі в нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони в Чорному морі.

Справу розслідує прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Фото: Digi24.