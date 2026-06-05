Суд виніс вирок Сальдо за захоплення комбінату й крадіжку зерна під час окупації

Очільника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пограбування підприємства та викрадення українського зерна під час російської окупації.

Відповідний вирок ухвалив Херсонський міський суд.

Слідство встановило, що у березні 2022 року Сальдо очолив створену росіянами окупаційну військово-цивільну адміністрацію Херсонської області, а восени того ж року указом Владімір Путін став так званим виконувачем обов’язків губернатора окупованого регіону.

За даними суду, Сальдо активно впроваджував політику країни-агресора щодо захоплення українських підприємств та контролю над їхньою діяльністю.

Зокрема, у вересні 2022 року він підписав розпорядження про введення «тимчасової адміністрації» на ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», де на початку повномасштабної війни зберігалося понад 30 тисяч тонн зерна українських компаній.

Керівником захопленого підприємства Сальдо призначив очільника окупованого морського порту.

У жовтні 2022 року колаборант видав наказ про «евакуацію» зерна з Херсона та правобережної частини області. Його підлеглі незаконно вилучали приватні запаси ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку та соняшника й переправляли їх на лівобережжя.

Суд встановив, що до Голої Пристані на трьох баржах було вивезено 2850 тонн ячменю, який належав компаніям WESTAGRO TRADE COMMODITIES LTD та ТОВ «Пирятинський Делікатес». Загальні збитки оцінили у 14,7 мільйона гривень.

Це вже не перший вирок для Сальдо. У листопаді 2023 року суд в Одесі заочно засудив його до 15 років ув’язнення у справі про державну зраду.