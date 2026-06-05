Різкий розворот: Європа змушена робити ставку на Україну

Європа дедалі чіткіше усвідомлює, що підтримка України є не лише проявом солідарності, а й ключовим елементом власної безпеки. У разі прагнення зміцнити обороноздатність та зменшити залежність від США, країни ЄС розглядають Україну як стратегічно важливого партнера, повідомляє The Economist.

Зазначається, що на тлі поступового скорочення ролі США в європейських безпекових процесах саме Європа бере на себе дедалі більшу відповідальність за підтримку Києва. Це стосується не лише фінансової та військової допомоги, а й дипломатичних зусиль та перспективи подальшої інтеграції України до європейських структур.

У матеріалі підкреслюється, що війна Росії проти України стала визначальним випробуванням для всієї системи безпеки в Європі. Українська армія нині виконує роль стримувального фактора проти однієї з найбільших військових загроз на континенті, а її досвід, оборонний потенціал і людський ресурс розглядаються як важлива складова майбутньої архітектури безпеки ЄС.

Видання наголошує, що Європі варто переосмислити роль України — від країни-реципієнта допомоги до повноцінного стратегічного партнера, без якого неможливо вибудувати ефективну систему оборони континенту. У разі прагнення посилити захист східних кордонів та досягти більшої автономності у сфері безпеки співпраця з Києвом має стати одним із ключових пріоритетів ЄС.

Як повідомляло раніше ForUa, європейські лідери дедалі більше усвідомлюють: часу для ухвалення стратегічних рішень залишається небагато. Уже найближчими роками вибори в ключових країнах ЄС можуть суттєво змінити політичний баланс і вплинути на подальшу підтримку України.