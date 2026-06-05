У ЄС виник розкол через статус захисту для українських чоловіків

Деякі країни Європейського Союзу не підтримують ідею припинення або обмеження надання статусу тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку, повідомляє Радіо Свобода.

Позиції країн були озвучені напередодні засідання Ради ЄС з внутрішніх справ. Зокрема, проти обмежень виступили Естонія та Люксембург.

У Таллінні вважають, що програму тимчасового захисту слід продовжити у нинішньому вигляді, а будь-які зміни мають ухвалюватися у консультаціях з Україною. Аналогічну позицію озвучив Люксембург, де наголошують на необхідності автоматичного продовження захисту для всіх українських громадян.

Водночас частина країн підтримує ідею перегляду умов програми. Серед них — Німеччина, Швеція та Франція.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт зазначив, що Берлін підтримує продовження дії директиви, однак із можливими змінами. За його словами, обговорюється варіант, за якого чоловіки призовного віку можуть бути виключені з її дії.

Подібну позицію висловили і в Швеції. Міністр міграції Йоган Форссель заявив, що в умовах війни важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні, тому Стокгольм може підтримати відповідні обмеження.

Польща, зі свого боку, виступає проти підходу, за яким українцям із окремих регіонів можуть не надавати або обмежувати статус тимчасового захисту.

Очікується, що подальші дискусії щодо майбутнього програми відбудуться на рівні Ради ЄС з внутрішніх справ.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, запровадженої у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.